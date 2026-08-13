Und Swissquote will das Wachstum von Yuh im zweiten Halbjahr weiter beschleunigen. Dazu ist die Banking-App auch eine Sponsoring-Partnerschaft mit dem Fussballklub Young Boys eingegangen. Dies lässt sie sich von Juli 2026 bis Ende Juni 2027 mindestens 900'000 Franken kosten - zuzüglich Prämien, wenn die Young Boys den Sprung in die europäische Champions- oder Conference League schaffen. Danach sieht es allerdings momentan nicht aus.