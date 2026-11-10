Für 2026 erwartet Meyer nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. Die Erhöhung des unteren Endes der Zielspanne begründete das Unternehmen mit angebotsseitigen Einschränkungen am Weltkalimarkt. Das obere Ende sei zugleich gesunken, weil «ein möglicher Preisanstieg in Übersee bislang nicht eingetreten ist».