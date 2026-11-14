Trump hat sich bereits mehrfach zu einer möglichen US-Militärintervention auf Kuba geäussert. So sagte er im Oktober bei einem Auftritt vor der damals noch bevorstehenden US-Parlamentswahl, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen - die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben./so/aso/DP/he