An der Veranstaltung nahm Fidel Castros Bruder, der ehemalige Präsident Raúl Castro (95), teil. Raúl war seit einigen Monaten öffentlich nicht mehr aufgetreten und ist in den USA angeklagt. Rufe wie «Es lebe der Sozialismus!» und «Vaterland oder Tod, wir werden siegen!» waren im Karl-Marx-Theater der kubanischen Hauptstadt zu hören.