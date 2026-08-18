sur-Lausanne (awp) - Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski hat einen neuen Kunden in Asien gewonnen: Der indische Streaming-Dienst Lionsgate Play setzt künftig auf die Lösung Nagra Multi-DRM, um seine Inhalte vor Piraterie zu schützen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.