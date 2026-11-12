Frankreich machte Iran verantwortlich

Bei den Vorfällen hatten Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Mehrere europäische Länder waren von den Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben betroffen - neben Belgien auch Schweden, Frankreich und Deutschland.