Der belgische Aussenminister Maxime Prévot bestätigte die Informationen seines Kabinettskollegen zunächst nicht. Die Gespräche dauerten an, «doch die Elemente, über die wir derzeit verfügen, erlauben keine offizielle Zuschreibung», teilte er Belga mit, wie die Agentur weiter berichtet. Die Ermittlungen liefen. Weiterhin verwies er darauf, dass eine mögliche offizielle Zuschreibung an einen ausländischen Akteur in den Zuständigkeitsbereich des Aussenministeriums falle.