Die Ankündigung der Pläne, das eigene Netzwerk externen Firmen zur Verfügung zu stellen, hatte im Frühling den Kühne+Nagel-Kurs zeitweise stark belastet. «Daran kann Amazon nun kein Interesse mehr haben, da sich das Unternehmen ja an Kühne+Nagel beteiligen will», so ein Marktteilnehmer.