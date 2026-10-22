In der Seefracht ist das Q3 üblicherweise das stärkste Quartal des Jahres, weil in diesem Zeitraum Waren für das wichtige Weihnachtsgeschäft verschifft werden. Ob diese Saisonalität noch gelte, sei schwierig zu sagen, so der Finanzchef. «So oder so sieht es für das vierte Quartal aber gut aus.»