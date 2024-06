Wie Kühne+Nagel am Montag mitteilte, wurde zuletzt mit einem zeremoniellen Spatenstich der Bau der Anlage in Angriff genommen. Diese wird in EZDubai errichtet, einer speziellen E-Commerce-Zone im Süden des Landes. Sie liege also in unmittelbarer Nähe zum Al Maktoum International Airport und sei über einen Logistikkorridor mit dem Jebel Ali Port verbunden.