«Sicher werden wir uns dieses Themas annehmen müssen. Ich denke, das wäre in Kühnes Sinne», sagte Wolle dem Magazin. Wie die historische Aufarbeitung konkret erfolgen und wann sie beginnen soll, ist noch offen. Der Verwaltungsrat werde sich innert absehbarer Zeit mit dem Thema befassen, teilte ein Firmensprecher der Nachrichtenagentur AWP mit.