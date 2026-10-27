Das «Ausgangs-Meme» wurde mittlerweile gelöscht. Vor Gericht will Künast erreichen, dass Facebook auch alle «kerngleichen» Varianten löschen muss - und zwar ohne, dass sie Meta auf die einzelnen Internetadressen hinweisen muss. «Warum? Weil ich es nicht kann», erklärte Künast in Karlsruhe. Man könne als Privatperson nicht 30 Leute einstellen, die weltweit sinngleiche Posts suchen. «Das ist schlicht und einfach der Job des Konzerns», so Künast. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Unterlassungsanspruch 2024 bestätigt, einen Anspruch auf Schadenersatz aber abgelehnt.