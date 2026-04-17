China spielt dabei eine wichtige Rolle: Die Volksrepublik ist wie bei vielen Alltagsprodukten auch für Sexspielzeuge weltweit das führende Herstellungsland, dabei war das Thema dort lange ein Tabu. Auch deutsche Unternehmen beziehen vor allem ihre elektronischen Waren aus China. Aber auch im Bereich Textilien gibt China den Ton an./jon/DP/zb