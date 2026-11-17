Manöver vor grossem Gipfel in China

Welche russischen Maschinen in die Zonen der drei Länder eindrangen und was der Hintergrund der Flüge war, blieb zunächst unklar. Die Vorfälle erfolgten einen Tag vor Beginn des Apec-Wirtschaftsgipfels im südchinesischen Shenzhen. Am Rande des Treffens wollen Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander sprechen. Auch aus Südkorea, Japan und Taiwan werden Vertreter bei dem Gipfel erwartet./jon/DP/zb