Trump: Stevens sollte Republikanern beitreten

Präsident Trump zeigte sich hocherfreut. Stevens habe das ausgesprochen, was nur wenige wagen würden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social: «Ihre Anhängerschaft ist riesig, und der Respekt seitens der Bürger von Michigan, speziell aus unserer afroamerikanischen und jüdischen Gemeinschaft, ist praktisch unvergleichlich.» Bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa sprach Trump eine Einladung an Stevens aus, sich seiner Partei anzuschliessen. In der Vergangenheit hatte Trump sich noch kritisch über sie geäussert.