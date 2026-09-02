Intensive Ermittlungen schon seit der Nacht

Die Polizei war am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr wegen einer technischen Störung zu dem Umspannwerk in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis gerufen worden. Durch einen Kurzschluss seien mehrere Leitungen ausgefallen, schilderte ein Polizeisprecher. Schon am frühen Morgen hiess es dann aber, es sei nicht von einem technischen Defekt auszugehen, sondern von einer «vorsätzlichen Tat, einer Straftat». Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.