Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hatten sich im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zuvor mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau getroffen. Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow äusserte sich nach dem Treffen der US-Unterhändler mit dem Kremlchef noch verhalten zu einer europäischen Beteiligung. «Sie bemühen sich, auf jede Art und Weise an den Verhandlungen teilzunehmen, aber, wie unser Präsident gesagt hat, müssen sie klären, ob sie Frieden wollen oder eine Fortsetzung des Kriegs.»