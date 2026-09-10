Seit längerer Zeit halten sich hartnäckig ‌Spekulationen, Lagarde könnte ihren Posten noch vor ​den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027 räumen, um die Nachfolgesuche zu erleichtern. Nach der EZB-Ratssitzung im Juli hatte sie ihre Zukunftspläne vage gehalten: «Sie werden mich vor 2027 nicht los, okay», betonte sie damals. Medienberichten zufolge ist sie für ‌die Leitung des Weltwirtschaftsforums im Gespräch.