Es ⁠liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, sagte ‌Lagarde dem Sender CNN in Bangkok. «Es ‌gibt besondere Umstände, die ​dazu führen, dass einige Länder stärker betroffen sind – Frankreich ist hierfür ein Beispiel», fügte sie hinzu. Und in diesem Fall liege die erste und wichtigste Lösung im ‌eigenen Land, in Frankreich. Das Land sollte seine Schuldenprobleme durch eine Konsolidierung der Haushaltspolitik lösen, sagte die Französin.