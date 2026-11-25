Wegen landesweiter Streiks kommt es heute in Griechenland zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Unter anderem werden 15 griechische Regionalflughäfen bestreikt, auch der Nahverkehr in den Grossstädten Athen und Thessaloniki fällt teilweise aus. Auch bei Behörden und beim Schulunterricht kommt es zu Ausfällen.