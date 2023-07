Das Messtechnikunternehmen Landis+Gyr hat einen Auftrag aus Italien an Land gezogen. Der Energieversorger Repower Italia habe sich für die Managementsoftware des Zuger Industrieunternehmens entschieden, um das Ladestationennetz für Elektroautos auszubauen, teilten beide Firmen am Dienstag in einem Communiqué mit.

04.07.2023 15:11