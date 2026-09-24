Gegenvorschlag favorisiert

Die Fraktionssprechenden hatten sich zuvor in der Debatte tendenziell zu Gunsten des Vorschlags der Regierung geäussert. Vielen ging die Initiative zu weit. Während Aspekte der Stossrichtung einen gewissen Anklang fanden, befürchteten sie wie die Regierung, dass die Initiative die Bank zu sehr einschränken würde und Kompetenzen unnötig aufgeteilt würden.