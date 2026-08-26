Die Tat hat der Mann genau geplant. Er hatte zuvor mehrere Details im Internet recherchiert, so beispielsweise, wie man einen Menschen mit einem Messer tödlich verletzen kann. Der Verurteilte liess sogar eine Grube ausheben, um die Leiche verschwinden lassen zu können. Vor dem Treffen mit dem Ehemann schrieb er in dessen Namen einen Abschiedsbrief.