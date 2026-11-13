Microsoft machte zum Freitagnachmittag nach und nach Fortschritte - bis die Systeme dann wieder stabil liefen. Die Dienste seien zur Sicherheit schrittweise hochgefahren worden, auch wenn es dadurch länger gedauert habe. Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hiess es. Später werde es einen ausführlichen Bericht zu dem Zwischenfall geben.