Alphabet steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um rund 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro) und verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich sank der Gewinn aber um rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen allerdings stark von Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.