Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal auch von Schwierigkeiten der asiatischen Konkurrenz durch den Iran-Krieg profitiert. Die Sperrung der Strasse von Hormus erschwerte die Öl- und Gasversorgung in Teilen Asiens. Asiatische Chemieunternehmen mussten die Produktion teils drosseln, die Preise für viele Grundchemikalien stiegen in der Folge teils deutlich. Das kam Anbietern mit Produktionsstätten in Europa zugute. Insgesamt bleibt das Geschäftsumfeld aber schwierig, hiess es von Lanxess am Freitag zur Vorlage aktueller Geschäftszahlen. Helfen sollen weiterhin Einsparungen. Das Jahresgewinnziel wurde bestätigt. Die Aktie gab im frühen Handel nach.