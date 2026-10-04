Lars Windhorst, der in den 1990er Jahren in Deutschland als Jungunternehmer noch als «Wunderkind» gefeiert wurde, macht bereits seit Jahren negative Schlagzeilen. Seine Tennor Gruppe tätigte mit Milliardenkrediten von Kapitalgebern umfangreiche Investitionen. Diese endeten aber - wie etwa beim Luxuswäscherhersteller La Perla oder auch beim Fussballklub Hertha BSC - oft in Fehlschlägen.