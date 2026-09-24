Denn gut ein Drittel der Befragten nutzt KI auch unterwegs, etwa um Restaurants und Sehenswürdigkeiten zu finden oder Speisekarten zu übersetzen. Gerade hier setzt auch die Strategie von Lastminute an. Konzernchef Alessandro Petazzi hatte zuletzt betont, dass sich das Unternehmen vom Reisevermittler mehr und mehr zum digitalen Reisebegleiter entwickelt.