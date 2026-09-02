Im SRG-Verwaltungsrat ersetzt Favre Ursula Gut-Winterberger, wie der Bundesrat am Mittwoch nach seiner Wahl mitteilte. Als Staatsrat des Kantons Neueunburg ist Favre seit 2014 Leiter der Direktion für Raumentwicklung und Umwelt. Von 2020 bis 2024 präsidierte er die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, und seit 2025 präsidiert er die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (ENDK).