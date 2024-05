Nach Ansicht der Finanzkommission des Ständerats (FK-S) laufen in der Bundesverwaltung derzeit zu viele Projekte gleichzeitig, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Mehrere Informatikprojekte des Bundes wiesen erhöhte Risiken auf, was den Zeitplan und die Finanzen angehe. Der Informatikaufwand, der zu den grössten Ausgabenposten des Bundes gehört, steige kontinuierlich und massiv an.