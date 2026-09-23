Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind weiter angespannt, auch wenn US-Präsident Donald Trump stets seine angeblich gute Beziehung zu Kremlchef Wladimir Putin hervorhebt.
Lawrow und Rubio hatten zuvor zuletzt im Juli bei einem Aussenministertreffen der Staatengruppe Asean in Manila miteinander gesprochen. Die Moskauer Seite hatte das Treffen gross angekündigt - es dauerte dann aber nur 35 Minuten und brachte keine Annäherung beim Hauptstreitpunkt, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die USA sehen sich als Vermittler in dem bereits seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg. Bislang erzielten sie aber keine nennenswerten Fortschritte für ein Kriegsende.
Vor der UN-Versammlung in New York wird heute auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet./fsp/DP/nas
(AWP)