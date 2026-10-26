Sie wolle Frankreich seine «Macht, seine Grösse und seine Ausstrahlung» zurückgeben, so wie es am Ende des Mittelalters der Fall gewesen sei, sagte Le Pen bei der Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei Rassemblement National (RN) in Orléans. Dabei schlage sie keine Rückkehr in die Vergangenheit, sondern den Beginn einer neuen Ära vor. Rund 8.500 Menschen waren nach Angaben der Organisatoren anwesend.