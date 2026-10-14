Le Pen forderte, die Verhandlungen über den EU-Haushalt für den Siebenjahreszeitraum von 2028 bis 2034 erst nach den anstehenden Wahlen in Frankreich, Italien, Polen und Spanien abzuschliessen. Eigentlich soll eine Verständigung der EU-Staaten bis Ende dieses Jahres erzielt werden. Wegen grosser Differenzen ist ein Durchbruch bis dahin derzeit jedoch fraglich. Bundeskanzler Friedrich Merz wies das jüngste Konzept der aktuellen irischen Ratspräsidentschaft mit einem Volumen von rund 1,826 Billionen Euro als inakzeptabel zurück. Deutschland und andere Länder wollen Kürzungen um mehrere Hundert Milliarden Euro.