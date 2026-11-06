«Wir können uns nicht mehr viele weitere Verluste leisten», sagt Blanc im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen auf die Unterstützung von Partnern und des Mehrheitsaktionärs angewiesen gewesen. «Nun müssen wir Mittel finden, um das Wachstum zu finanzieren.»