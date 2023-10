Finanziell sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Die Bilanzsumme per Mitte Jahr wird nach einer Kapitalerhöhung im Juni auf 105,5 Millionen Franken beziffert, verglichen mit 90,8 Millionen Franken per Ende 2022. Zudem seien von den Hauptaktionären im Rahmen eines Forderungsverzichts und der Umwandlung in ein Nachrangdarlehen 22,1 Millionen Franken bereit gestellt worden.