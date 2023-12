Das Unternehmen verweist in dem Rückblick auf das Jahr 2023 auf «bahnbrechende Fortschritte» in der Produktion von sogenannten G/NMCA-Batteriezellen. Leclanché stehe an der Spitze der umweltfreundlichen Batterieproduktion, heisst es. So sei das Unternehmen in der Lage, solche Zellen PFAS-frei zu produzierten. Europa erwäge, die Verwendung des hoch toxischen PFAS (per- und polyfluorierte Chemikalien) ab 2025 zu verbieten.