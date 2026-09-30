les-Bains (awp) - Der vom Aus bedrohte Batteriehersteller Leclanché kann nicht nachweisen, dass das Unternehmen mindestens bis Juni 2027 fortgeführt werden kann. Deshalb hat die Westschweizer Gesellschaft ihren Geschäftsbericht 2025 auch innerhalb der verlängerten Frist bis am Mittwochabend nicht vorlegen können.