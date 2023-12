Um diese Kapazitäten bewältigen zu können, hat die Post während der Weihnachtszeit rund 500 zusätzliche temporäre Mitarbeitende eingestellt und 330 Lieferwagen dazu gemietet. Durch die in diesem Jahr eröffneten drei neuen Paketzentren in Pratteln BL, Wallisellen ZH und Härkingen SO wurde die tägliche Sortierkapazität im Vorjahresvergleich schweizweit um rund 20 Prozent erhöht.