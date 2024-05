In der Migros Supermarkt AG kommt es neben ersten Entlassungen auch zu einem Abgang in der Führungsriege. Sandra Stöckli, die seit letztem Sommer die Direktion Frische führte und als Stellvertreterin von Migros-Supermarkt-Chef Peter Diethelm fungierte, gibt die Leitung per Ende Juni ab, wie die Migros am Dienstag mitteilte.