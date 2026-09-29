Die Profitabilität habe sich zuletzt stabilisiert, bleibe aber schwach, hiess es von der Ratingagentur. Das Verhältnis des annualisierten Betriebsgewinns zum durchschnittlichen Eigenkapital verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 3,5 Prozent, nachdem es 2025 noch bei -4,5 Prozent gelegen hatte. Unterstützt worden sei die Entwicklung unter anderem von höheren Emissionsvolumen und Kostensenkungen.