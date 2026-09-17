Die H21 Macro Limited habe dabei 1'194'996 Leonteq-Aktien von Raiffeisen Schweiz erworben. Dies entspricht 6,46 Prozent der ausstehenden Aktien. Zuletzt hatte Raiffeisen Schweiz einen Anteil von rund 7 Prozent an Leonteq gemeldet. Bereits im März 2026 hatte Raiffeisen ein Aktienpaket von 16,2 Prozent an H21 Macro und 6,5 Prozent an die privaten Investoren veräussert.