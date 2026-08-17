Bei Leonteq ist der im März angekündigte Verkauf eines grossen Aktienpakets, das bisher im Besitz von Raiffeisen war, abgeschlossen worden. Der 22,7-Prozent-Anteil sei wie geplant an H21 Macro Limited und vier private Investoren gegangen, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. Rainer-Marc Frey halte nun indirekt über H21 Macro Limited 23,3 Prozent der Aktien.