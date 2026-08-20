Italienische Eurofighter hatten die Drohne am Freitag im Nordosten Lettlands in der Region Balvi rund 20 Kilometer von der gleichnamigen Stadt entfernt vom Himmel geholt. Nach Militärangaben war sie aus dem benachbarten Belarus und höchstwahrscheinlich infolge von Russlands elektronischer Kampfführung in den lettischen Luftraum geraten. Soldaten hatten dann den Absturzort durchkämmt und gefährliche Trümmerteile kontrolliert gesprengt. Andere Teile der Drohne wurden von Experten untersucht