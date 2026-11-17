In der neuen Regierung sind neben Politiker auch parteilose Experten vertreten. Ausser Kulbergs behalten auch mehrere Minister der Vorgängerregierung ihre Ämter. Darunter ist Ex-Militäroberst Raivis Melnis, der weiterhin das Verteidigungsressort leiten wird. Neuer Aussenminister wird der Berufsdiplomat Girts Jaunzems, die Finanzen des Euro-Landes hütet künftig der Ökonom Karlis Purgailis - sie sind zwei der insgesamt acht neuen Minister. Einzige Frau im 14-köpfigen Kabinett ist Bildungsministerin Ilze Indriksone./awe/DP/he