Owetschkin war vor wenigen Tagen in einem Wahlkampfvideo der Kremlpartei Geeintes Russland zu sehen. Der NHL-Rekordtorschütze wurde zuvor bereits immer wieder für seine mangelnde Distanz zu Russlands Präsident Wladimir Putin kritisiert. Zu diesem soll auch Kremljow gute Kontakte unterhalten. Der Oligarch und Präsident des Boxverbands IBA war zuletzt in den Schlagzeilen, weil er die Hochzeitsfeier des Sohns von US-Präsident Donald Trump mitfinanziert haben soll.