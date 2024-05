Lettland und Finnland wollen ruhig und auf der Grundlage von Fakten auf Russlands Gesetzesprojekt zur möglichen Neubestimmung von dessen Seegrenzen in der Ostsee reagieren. «Es ist klar, dass Russland nach neuen Wegen für hybride Aktionen sowohl an unserer EU- als auch an Nato-Grenze sucht. Wir müssen natürlich wachsam sein und faktenbasiert reagieren», sagte die lettische Regierungschefin Evika Silina nach einem Treffen mit ihrem finnischen Amtskollegen Petteri Orpo am Freitag in Riga. «Wir werden die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen.»