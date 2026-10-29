Gruber arbeitet seit 2002 für LGT Capital Partners und gehört seit vielen Jahren der Geschäftsleitung an. Sein Vorgänger Paganoni hat das Unternehmen seit der Gründung 1998 geführt und wechselt nun in das Führungsgremium der Holding.
LGT Capital Partners gehört der Fürstenfamilie von Liechtenstein und ist auf alternative Anlagen wie Beteiligungen an nicht börsenkotierten Unternehmen spezialisiert. Die Gesellschaft verwaltet über 120 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeitende.
sta/to
(AWP)