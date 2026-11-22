Marine-Experten zufolge handelt es sich bei dem Schiff um die Korvette «Merkury» der russischen Marine, die durch die Explosion höchstwahrscheinlich zerstört worden sei. Die Ukraine wurde schon für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker «Arctic Metagaz», der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus.