Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will für das laufende Jahr operativ einen Zahn zulegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf rund 310 Millionen Euro steigen, teilte der Essenslieferdienst am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte der Vorstand ein Ziel von 275 Millionen Euro ins Auge gefasst nach 19 Millionen im Vorjahr. Just Eat Takeaway begründete das mit «operativen Verbesserungen», allen voran in der wichtigen Region Grossbritannien und Irland sowie dem Sorgenkind Nordamerika.

18.10.2023 08:02