Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will für das laufende Jahr operativ noch mehr verdienen als bislang in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf rund 310 Millionen Euro steigen, teilte der Essenslieferdienst am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte der Vorstand ein Ziel von 275 Millionen Euro ins Auge gefasst nach 19 Millionen im Vorjahr. Neben den geschärften Jahreszielen verkündete das Unternehmen auch ein neues Aktienrückkauf-Programm, nachdem das letzte erst im September abgeschlossen war.

18.10.2023 10:43